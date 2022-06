Padre de Eliahna no podrá salir de prisión para ir a su funeral; le quedaría un permiso presidencial

"Su partida me duele bastante porque era mi todo. Es algo que me quitaron del cuerpo. A esa niña me la dejó mi hijastra a la edad de 4 años. Y cuando la bajé (ese día) en la escuela, estaba muy tristecita, lo único que me dijo fue "bye grandpa", quizá ese fue el último adiós que ella me dio", dijo el abuelo rompiendo en llanto.