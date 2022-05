Tiroteo en escuela primaria de Uvalde: 84 minutos de terror y llamadas de auxilio

"Se dijo en entevistas preliminares que el hombre habia enfrentando confrontrado por un oficial, pero esto no ocurrió. A veces esas entrevistas preliminares se hacen que no divulgan la información exacta y aveces los testigos se equivocan bajo la afectación, pero ese ofocial no estaba en el sitio, no estaba en el reciento. Escuchó la llamada del 9-1-1 de un hombre con un arma y fue inmediatamente manejando hacia el área, a lo que él pensaba que era el hombre con el arma y era un maestro", dijo Steven McCraw, director de DPS.