Miles de estudiantes en San Antonio no fueron inscritos este año en las escuelas de los tres distritos más grandes de la ciudad

"Eso tiene sentido, porque en Texas esas calificaciones en realidad no son obligatorias", explicó Chancellor.

Así mismo, explicó el posible pensamiento que tuvieron muchos padres que tienen niños más pequeños dijeron: "No poner a los pequeños frente a la pantalla de la computadora. No vamos a esperar a que la escuela vuelva a abrir y simplemente no vamos a inscribirlos en este momento".