"Me estás asfixiando": el grito de un afroamericano en Texas al ser arrestado por equivocación por parte de la policía

SAN ANTONIO, Texas.- Oficiales del Departamento de la Policía de San Antonio arrestaron y obligaron a un hombre afroamericano a subir a la patrulla de la policía pese a que no era el sospechoso al que estaban buscando.

El Código Penal de Texas establece que una persona detenida o interrogada por la policía no está obligada a proporcionar información de identificación. Aún así, se requiere que una persona siga las órdenes mientras está detenida

Los agentes pasaron casi dos minutos intentando meter a Ometu en el auto. En el video se escucha al hombre gritar: "Me estás ahogando. Me estás asfixiando. Me estás asfixiando".