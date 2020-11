Juez del condado de Bexar está en cuarentena tras haber estado expuesto al coronavirus

"Ayer, supe que un empleado del condado con el que pude haber tenido contacto dio positivo en la prueba de covid-19. Aunque he estado trabajando a distancia en su mayor parte y no estuve en contacto directo o prolongado con este miembro del personal, todavía se considera una exposición leve. En consecuencia, por precaución, voluntariamente me pongo en cuarentena y me autocontrolo mientras sigo trabajando de forma remota. También me hice una prueba de covid-19 y estoy esperando los resultados, pero no tengo ningún síntoma en este momento", dijo el juez en un comunicado de prensa.