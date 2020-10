Familiares de soldado desaparecido celebran nueva política del Ejército para atender a militares en peligro

SAN ANTONIO, Texas.- Los soldados del Ejército de los Estados Unidos que se ausenten al servicio no serán clasificados oficialmente desertores hasta que el Ejército pueda demostrar que han eludido intencionalmente el deber, según una política aprobada esta semana por los principales líderes del servicio.

La nueva política creará una categoría "clara e inequívoca" dentro de los registros del servicio para clasificar como desaparecidos a los soldados que no se presenten a trabajar, dijo el general James McConville, jefe de personal del Ejército.

"Es realmente una cuestión de mentalidad", dijo McConville a los periodistas durante una rueda de prensa telefónica. “Pueden ser muchas razones por las que el soldado no está presente para el servicio y, además, no está de permiso. Y creo que AWOL (desertores) tiene una connotación que simplemente no queremos para los soldados que están desaparecidos", indicó.