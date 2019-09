Esto es lo que se sabe de la muerte de Liam, el niño de 3 años que murió dentro de un auto al ser olvidado

Liam estuvo cerca de cuatro horas dentro del auto cuando pasada la 1pm él junto a sus padres llegaron de un partido de T-ball. Sin embargo, cerca de las 5pm, ambos padres se percataron que el niño no se encontraba en la casa.

"Esto literalmente puede sucederle a cualquiera, y eso es lo más trágico de todo", dijo el sábado el portavoz de la policía de San Antonio, Jesse Salame, a la prensa. "No hay nadie que haya sido padre de un niño pequeño que casi no haya cometido este error", agregó Salame, según el medio local My San Antonio.