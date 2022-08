Escuela en San Antonio no tuvo "lockdown", pero sí una orden de asegurarla

Mika dijo que el campus no estuvo en un "encierro", si no que estuvo en un "estado seguro" luego que el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés) notificara que alrededor de las 10:30 a.m. informara sobre el antricheramiento de una persona dentro de un negocio ubicado a una milla de distancia.