"Es mi héroe, me salvó la vida": Bombero de Texas dona el 65% de su hígado después de ver una publicación en Facebook

Su hija mayor, Kim Pendergraft, al ver que nadie aparecía como donante de hígado vivo, publicó en sus redes sociales la situación de su padre y suplicó por ayuda: "Mi papá es muy orgulloso y pidió no involucrar a nadie, pero lo vi cada vez más enfermo y sentí que tenía que hacer algo", cuenta la mujer al medio local . “Sentí que si él moría y no hacía nada, siempre me arrepentiría. Pensé que si lo intentaba y no funcionaba, al menos sé que hice lo mejor" .

Un día, un amigo de Pendergraft vio la publicación y se la mostró a su esposa. Sin pensarlo dos veces, decidieron hacerse la prueba: “Al ser bombero, puedes ayudar a las personas todo el tiempo, pero, incluso si no estoy allí, siempre habrá otro bombero o paramédico en mi lugar y esta fue una oportunidad para ayudar a una persona cuando no hay alguien más detrás de mí para ayudarla ", dijo Blair Casey al SanAntonio.

"(Bubba) miró a Blair y dijo: " este joven no parece enfermo, ¿por qué está aquí? y fui y le pregunté: "¿estás listo para esto?", dijo la esposa de Bubba, Pam. "Y Blair estaba enviando mensajes de texto frenéticos a Kim, preocupado de que los hayan descubierto, pero Bubba no lo sabía, así que les dijimos que mantuvieran la calma".

"Si Blair y Michelle no hubieran dado un paso adelante, habría sido un hombre muerto", agregó. “Ahora me doy cuenta de lo tonto que era por no querer que nadie me ayudara ... Blair es mi héroe; me salvó la vida y me considero un perro afortunado".