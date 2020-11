Partidarios de Trump en New Braunfels se manifiestan por los resultados de las elecciones presidenciales

“El Departamento de Policía de la Ciudad de New Braunfels tiene conocimiento de un evento planeado en la plaza el sábado 7 de noviembre. Todas las personas y grupos tienen derecho a la libertad de expresión y de reunirse pacíficamente. En New Braunfels, esperamos que se realice de manera legal, segura y pacífica. Al igual que con otras manifestaciones o protestas, el Departamento de Policía de New Braunfels continuará brindando presencia en estos eventos para garantizar la seguridad de los participantes de las manifestaciones, espectadores y transeúntes por igual", dijo la Policía de New Braunfels, una ciudad en el centro de Texas ubicada en condado de Comal y cuyo 70.80% de los votos fueron para Trump en contraste con el 27.71% destinado para Biden.