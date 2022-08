Despiden a maestro que fue grabado hablándole fuerte a un estudiante en Edgewood ISD

Un maestro fue despedido luego de ser grabado hablando de “forma grosera” a un alumno de ET Wrenn Middle School en Edgewood ISD.

El video fue filmado por un estudiante de sexto grado.

Se puede escuchar al profesor decirle al estudiante: "¡El solo hecho de que existas me molesta! ¡Eres un ser humano molesto!".

Tras la difusión del video, Edgewood ISD emitió un comunicado donde informaba la remoción del maestro de sus funciones.

"Edgewood ISD se enteró de un video que mostraba a un maestro hablando con un estudiante de manera poco profesional. Se tomaron medidas inmediatas. El miembro del personal ya no es un empleado del distrito. Este tipo de comportamiento no se alinea con el núcleo del distrito. valores y no serán tolerados", señaló el comunicado.



Hasta el momento no se ha revelado el nombre del maestro ni del alumno.

