Departamento de Agricultura en Texas ha recogido cerca de 200 paquetes de semillas provenientes de China

Luego de que se registraran casos de personas en varios estados que recibieron envíos, las autoridades estatales y federales exhortan a no abrir el paquete ni sembrar semillas o tirarlas debido a que pudiera significar una amenaza para el ecosistema de Texas al desconocer si se tratan de especies invasoras dañinas o ser inseguras.

Por lo que detrás de todo el 'misterio', el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) cree que solo se trata de una "estafa de cepillado" donde las personas reciben artículos no solicitados de un vendedor que luego publica críticas falsas de los clientes para aumentar las ventas.

"Es sumamente importante que no boten las semillas porque puede tener huevitos de insectos y causar daños al ecosistema porque no pertenecen a nuestra ambiente", Cecilia Monclova, profesora del servicio de extensión agrícola de Texas A&M en San Antonio.