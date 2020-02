Estas son las medidas de seguridad ante para personas bajo “cuarentena voluntaria” en el condado Bexar

San Antonio, Texas.- La ciudad de San Antonio monitorea a más de una decena de residentes del condado de Bexar que viajaron a China recientemente y, que por el momento, no presentan síntomas de coronavirus.

La portavoz de San Antonio Metro Health, Michelle Vigil, no reveló el número exacto de individuos en aislamiento de 14 días para proteger la privacidad de ellos como pacientes. No obstante, dejaron saber que "es muy pequeño el número de personas bajo cuarentena propia". No obstante, dejó saber que estas personas "han estado en cuarentena solo un par de días".