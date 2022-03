Calendario Comunitario: Taller Virtual sobre Diabetes

La organización Walk MS te invita a participar en su caminata para acabar con la EM (esclerosis múltiple) o MS en inglés (multiple sclerosis), el sábado 19 de marzo a las 9:30 de la mañana en la Universidad de Texas A&M, One University Way San Antonio TX 78224. Únase al movimiento para demostrar que juntos somos más fuertes que la EM. Para mas información visita www.mssociety.donordrive.com