Empresa de Texas ofrece a conductores $14 mil por semana. Te explicamos cómo aplicar al trabajo

Sin embargo, la demanda ha vuelto a subir, pero con menos camioneros para transportar gasolina: "Y no solo será gasolina. No solo será madera. Estás hablando de todos tus productos minoristas, como ropa, comida, papel higiénico, lo que sea ", dijo Jim Grundy, director ejecutivo y propietario de Sisu Energy al medio de comunicación .

"Las compañías no asegurarán si no tiene veinticinco años, si no tiene dos años de experiencia. Entonces, como un nuevo conductor, estas oportunidades no están disponibles para usted", dijo Grundy. Si desea aplciar, haga clic aquí.