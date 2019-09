Buscan mayor protección para los "restos sagrados" ubicados en San Antonio

San Antonio, Texas — La Nación Tap Pilam Coahuiltecan ha presentado una demanda contra la Oficina General de Tierras de Texas y la subsidiaria Alamo Trust Inc, la Comisión Histórica de Texas y la Ciudad de San Antonio citando que las organizaciones han administrado mal y no han tenido en cuenta los procesos para proteger restos sagrados ubicados en el campus histórico.

La Oficina General de Tierras de Texas, Alamo Trust Inc., la Comisión Histórica de Texas y la acción de la Ciudad de San Antonio de no cumplir con las demandas iniciales para proporcionar un estudio exhaustivo de delineación del cementerio histórico arqueológico y un informe de archivo en profundidad e incorporarlo al Alamo plan de Tap Pilam Nation Coahuiltecan y otros descendientes lineales.

Tap Pilam alega que la Oficina General de Tierras de Texas, Alamo Trust Inc. está esquivando la responsabilidad, al convertir en arma la Ley Federal de NAGPRA-Ley de Graves y Repatriación de Nativos Americanos, que la Oficina General de Tierras de Texas y Alamo Trust Inc. reconocen, al no tener nexo federal a este proyecto, y subrayando las relaciones conflictivas con otras tribus nativas haciendo afirmaciones falsas de que los restos son insignificantes.