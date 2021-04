Beto O’Rourke pudiera ir por la silla del gobernador de Texas, pero no está en sus planes por el momento

SAN ANTONIO, Texas. - El exrepresentante estadounidense Beto O'Rourke no ha descartado una candidatura a la gobernatura de Texas , pero no tiene planes de postularse hasta el momento, según aclaró Texas Tribune.

Sin embargo, The Texas Tribune indicó que O'Rourke emitió unas declaraciones en el que detallaba que lo que dijo "es lo que he estado diciendo durante meses: actualmente no estoy considerando postularme para un cargo. Estoy concentrado en lo que estoy haciendo ahora (enseñar y organizar). Nada ha cambiado y nada de lo que dije me impediría considerar una carrera en el futuro".