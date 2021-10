Arrestan a joven texana que llevaba a cuatro indocumentados en su carro

“Los traficantes reclutan menores de edad en redes sociales y les ofrecen miles de dólares por transportar inmigrantes”, indicó Chris Olivarez, vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en el sector del Río Grande (DPS RGV).

Olivarez dice que los adolescentes caen en la tentación y aceptan la oferta porque no piensan en las consecuencias. El trabajo que les ofrecen consiste en viajar a la zona fronteriza, recoger a inmigrantes y llevarlos hasta ciudades como Houston.

“Hay dinero en juego y es fácil, o al menos eso creen ellos... no piensan en las consecuencias y tampoco que están cometiendo un delito, no solo federal, sino que también el estado puede imputarles cargos”, explicó el oficial.