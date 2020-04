Alcalde de San Antonio extiende la orden de permanecer en casa y prohíbe las reuniones en la ciudad

SAN ANTONIO, Texas.- Tal y como habían manifestado, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg , y el juez del condado de Bexar, Nelson Wolff , extendieron la orden de permanecer en casa . La medida también incluyó el uso obligatorio de mascarillas -cuando no se pueda evitar el distanciamiento físico recomendado- y la prohibición de reuniones públicas .

No obstante, las autoridades no pueden multar a los residentes por no llevar mascarillas o algún tipo de cubrebocas de acuerdo a las órdenes del primer ejecutivo del estado.