"La peor decisión de Abbott fue no exigir el uso de mascarillas": autoridades de San Antonio

Tanto Nirenberg como Wolff dijeron que sus órdenes cumplirán con los cambios del gobernador y aunque aplaudieron que Abbott tomó la decisión correcta al limitar la capacidad del personal dentro de las empresas identificadas como no esenciales, señalaron que "la peor decisión" que tomó el gobernador fue no exigir a los residentes usar mascarillas .

Nirenberg dijo que la ciudad y el condado continuarán monitoreando los datos que provea el departamento de salud para asegurarse de que la zona no vea un aumento en los casos de Covid-19.

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para contenerlo", dijo Nirenberg cuando se le preguntó qué haría si hubiera un nuevo aumento en los casos de contagio. "No vamos a arriesgar la vida y la seguridad en absoluto", aseguró.

No obstante, a diferencia de las pasadas semanas, quien no obedezca estas órdenes no serán multados.