Aires acondicionados son una necesidad básica para sobrevivir al calor de Texas

Para los residentes del estado texano, obtener un acondicionador de aire no debe ser un lujo, sino una necesidad para los meses de verano. Sin embargo, la realidad de las familias de bajos recursos económicos no les permite adquirir uno. Al menos, así lo asegura Silvia, beneficiaria del proyecto. "No todos temenos la posibilidad de comprar un aparato", dijo a Univision 41.