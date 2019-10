Aclaran la razón del cierre dos escuelas en San Antonio tras fuerte presencia policiaca

Una portavoz de ese distrito escuelar indicó a Univision Noticias que la decisión de permanecer a puertas cerradas se debe a la seguridad de los estudiantes porque la Oficina del Alguacil del condado de Bexar busca a una persona que huyó luego de que un oficial del Departamento de Seguridad Pública indicara al sujeto detenerse. Sin embargo, aclaró que dentro de las escuelas no ocurrió nada.

"Ella esta en la escuela superior, pero al lado está y dice que hay muchos policías y que pasó. Le dijeron que no se acercaron a las ventanas. Le pregunté su podía ir por ella y me dijo que no sabía", dijo Rosa Vega, madre de una estudiante en la escuela superior.