La contienda por el cuarto distrito congresional de Utah sigue siendo muy cercana

McAdams había derrotado a la congresista republicana Mia Love, por una ventaja microscópica de 694 votos, o 0.2% de los votos en las elecciones de mitad de término de 2018. El cuarto distrito congresional de Utah no es un bastión demócrata pero incluye partes del condado de Salt Lake incluyendo a Salt Lake City donde se concentra la mayor cantidad de votos demócratas del estado. El cuarto distrito congresional de Utah también incluye áreas de los condados de Utah, Juab y Sanpete.

La Oficina de Elecciones de Utah informó que todavía hay más de 363,000 boletas recibidas por correo de todo el estado que aún no se han tabulado, además de 34,500 boletas provisionales. Las boletas pendientes por contar incluyen unos 17, 000 votos del condado de Utah correspondientes al cuarto, otros condados podrían tener aún votos pendientes por contar pero no han emitido la información. Según Associated Press, hasta el momento se ha escrutado solo el 70% de los votos del distrito.