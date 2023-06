Niegan libertad a Kouri Richins: continuará su juicio en la cárcel

El caso de Kouri Richins ha desatado una gran polémica por el modo en el que se ha desarrollado. En marzo del año pasado, las autoridades encontraron muerto dentro de su domicilio a su esposo Eric Richins. Durante todos los meses que siguieron, la madre de tres niños escribió un libro infantil "Are You With Me?" en el que relata cómo sobre llevar el duelo tras la muerte de un padre de familia.