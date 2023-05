Madre escribe libro para superar el duelo: está acusada por la muerte del marido

Kouri Richins es madre de tres niños y autora del libro infantil "Are You With Me?", el cual habla sobre el duelo después de la muerte de un ser querido. La mujer es la principal sospechosa de la muerte de su marido, quien fue envenenado con fentanilo el año pasado; la policía del condado de Summit la arrestó y está acusada de asesinato agravado.