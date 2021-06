Muere y ve al infierno, dice fiscal general asistente a candidato que interrumpió su siesta

En una disculpa pública emitida al final del martes, Wuthrich explicó que "el sábado pasado me despertaron de una siesta y reaccioné con una ira indebida basada únicamente en la interrupción de mi tranquilidad". El fiscal general asistente de Utah agregó que “desde entonces he lamentado la ferocidad y el lenguaje de ese correo electrónico. Mis palabras fueron descorteses y poco profesionales". Wuthrich finalizó la disculpa pública diciendo que “de mi parte, personalmente, me disculpo con el concejal de la ciudad de Salt Lake, Darin Mano, y su familia. Nunca le deseé daño al Sr. Mano, a su familia ni a nadie asociado con él. Ningún padre, cónyuge o hijo debe estar sujeto a tales arrebatos emocionales. Lo siento profundamente ”