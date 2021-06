Hospital cubre gastos de paciente que sacó de sus instalaciones a los 90 minutos de operada

A tal fin fue ingresada en octubre pasado en el hospital LDS. La operación no solo iba a ser complicada por un cuadro de anemia presentado por la paciente por causa de los fibromas, sino también porque como muchísimos otros estadounidenses, Melo-Miranda no contaba con seguro médico que la ayudase a costear los costos relacionados a la operación. Melo-Miranda advirtió al hospital sobre esta circunstancia, pero le dijeron que no se preocupara que después de la operación podría aplicar por ayudas financieras.