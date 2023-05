"Exigimos la pena máxima para el hombre que mató a mi hermana": Rocío Sifuentes

Y asguró, "era muy posesivo, muy celoso, le reclamaba por todo, no quería que tuviera amigos. Él no quería que hablara con nadie y cuando la saludaban en la calle se enojaba. Yo no confiaba en él, recuerdo que le dije una vez, que me daba miedo que le fuera a pegar, además nos daba temor también por la hija de Gaby", confesó la hermana de la locutora.