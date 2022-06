"Me dio el mejor regalo": Mujer con ocho hijos presta su vientre para que nazca su nieta

“Durante el embarazo hubo gente que me decía lo difícil que iba a ser entregar a la bebé después de que la llevara en mi cuerpo durante nueve meses, pero no fue así. Yo sabía desde el principio que esa no era mi bebé. Este fue un regalo para mi hija. Nunca miré a Alayna y pensé que era mi bebé. La miro y digo: 'Esa es mi nieta'".