"Tengo miedo que me hagan algo": vendedora ambulante agredida en el sur de Sacramento

A una semana del incidente, la vendedora Edith Barrales dice que se siente mejor, pero aún sigue un poco preocupada. "La gente me dice que es mejor no seguir vendiendo en el mismo lugar", dijo Barrales a Univision en Sacramento.

El incidente

La policía investiga

La Policía de Sacramento ya hizo un reporte, y según una vecina que presenció el incidente, oficiales ya contactaron a las personas que agredieron a Barrales. Esta vecina, quien pidió no ser identificada por mensajes amenazantes que ha recibido, dijo que su intención al compartir el video era para que la comunidad sepa lo que le ocurrió a una persona trabajadora, no para que se publiquen amenazas hacia ella o a las personas que agredieron a Barrales.

