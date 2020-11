"Tenemos seguidores de todo el mundo" campesina se convierte en influencer y ayuda a buscar empleo a otros trabajadores.

SACRAMENTO, California.- Lizbeth Mastache es una trabajadora del campo que ha hecho de facebook una herramienta para ayudar a otros, esta es la historia de la campesina influencer “siempre he tenido suerte para encontrarme con gente que me ayuda a ser alguien en la vida” Esa suerte como la llama Lizbeth Mastache, la ha acompañado desde el inicio de su historia en México " empece a estudiar medicina pero en ese entonces me creció la panza y ya no pude seguir la carrera en mi país es muy caro" dijo Mastache a Univision.