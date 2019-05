“Te voy a reportar a ICE”: Una joven mexicana grabó el momento que un hombre la amenazó en un parque de Elk Grove

“No escuchaba lo que me decía porque tenía puesto mis audífonos”, dijo Solís. “El hombre intentó hablar conmigo varias veces y me siguió hasta mi auto. Me decía que yo era su carro de Uber que había pedido, pero le dije que estaba equivocado. Luego le sacó una foto a la placa del carro y me la intenta mostrar, jurando que sí soy su Uber”.