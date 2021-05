Sismo de 4.1 grados sacude el área de Lake Tahoe

A pesar de que cientos de personas ya respondieron a la herramienta "Did you feel it?" (¿Lo sentiste?), no se han reportado daños a casas o estructuras. Esta herramienta se usa para deducir hasta dónde se extienden los temblores usando iinformación proveída por voluntarios. El sismo ocurre tres semanas después de que hubo una serie de sismos al noroeste de Lake Tahoe, cerca de la ciudad de Truckee.