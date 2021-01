"Un día todo está bien y al siguiente todo se derrumba": Paciente lucha contra el Coronavirus mientras se encuentra en coma.

SACRAMENTO, California.- Liliana Vega se despedió de su esposo por video llamada, momentos previos a ser inducido a coma. “Te amo mucho, yo también” Se dicen el uno al otro, aunque ya lo saben, lo repiten, porque esta puede ser la última vez que se vean. "Un día todo está bien y al siguiente tu familia derrumba" dijo Vega a Univision notablemente conmovida. “Te estamos esperando, tu relájate todo va a estar bien, no llores” termina diciendo su esposa en el video.

Gabriel no mejoró desde el 31 de diciembre del 2020, más de dos semanas después, su situación es crítica en un hospital de Fairfield.

" Yo viví su enfermedad día y noche por dos semanas, no me despegaba del teléfono las 24 horas y es algo horrible" dijo vega.