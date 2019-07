Oficinas del DMV de California extienden sus horarios por dos horas, cuatro días de la semana

Algunas de las oficinas que ahora abren a las 7 am en el norte de California están ubicadas en Sacramento, Stockton, Turlock, Carmichael, Rocklin y Yuba City.

El gobernador Gavin Newsom ordenó fondos adicionales para el Departamento para contratar a personal adicional y mejorar algunos procesos para reducir los tiempos de espera y ayudar a tramitar más rápido las Real ID . Comenzando en el año 2020, los puestos de control de los aeropuertos no aceptarán una identificación que no sea la Real ID o un pasaporte.

No se puede hacer una cita entre las 7 am y 8 am, pero el DMV sí atenderá a las personas que llegan a la fila durante esas horas.