"Músico pagado no toca buen son": familia suspende fiesta por Coronavirus y no recibe reembolso.

SACRAMENTO, California.- alguna vez ha escuchado la expresión “Músico pagado no toca buen son" pues algo similar le pasó a Verónica Castillo quien contrató los servicios de un mariachi en enero,ella dio un adelanto y la fiesta se suspendió a consecuencia de la pandemia pero no recibió un reembolso. " uno como hispano es bien confiado y dice se ve buena gente la persona, pero nos queda la lección que todo debe estar por escrito" dijo Castillo a Univision .



Verónica intentó demandar al mariachi pero no pudo, una serie de irregularidades en el contrato impiden el proceso " nos piden la dirección del lugar y no la tenemos, la licencia del negocio y ellos no tienen, nos pedían copias de cheques pero ellos piden cash" reconoció.

Univision 19 se contactó con los representantes del mariachi pero al decirles el motivo de mi llamada, colgaron. intetamos por otro medio, escribirles un correo electrónico pero nuestra mi sorpresa la dirección que aparece en su publicidad no existe. A Verónica le ocurrió lo mismo. El mariachi esta vez no cantó.

" mi cuñada trató de comunicarse y no pudo igual que usted" dijo castillo.



Pero ¿Cómo hacer un caso de reclamos menores?

El primer paso es ir al sitio web court.ca.org puede activar la opción español,

busque la opción reclamos menores, haga click en una forma, llene sus datos, busque la corte más cercana a su residencia sino sabe cual es, puede buscarlo por el número de su código postal y en esta misma página le dira a que corte acudir para presentar su caso. si decide ir a corte siga los pasos:

Invesitgue como nombrar al demandado pida el pago encuentre la corte correcta para presentar su reclamo llene sus formularios de la corte presente su reclamo haga la entrega legal de su reclamo vaya a la corte.

Al respecto, el Better Business Bureau recomienda "siempre hay que leer las letras pequeñas del contrato y ver exactamente si tiene un costo cancelar su evento, muchas veces estos están en el contrato pero uno no se fija otras veces uno se da confianza con las personas uno les da el dinero para la fiesta pero sino tiene contrato se pierde todo" dijo Alma Galván, portavoz Better Business Bureau.

También existe la opción de abrir un caso con el buró de negocios se enviar un correo electrónico a info@sacramento.bbb.org o comunicarse al (916) 443-6843.

