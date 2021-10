"Empezó a tocarme los senos": mujer denuncia presuntas agresiones sexuales de sobador de Stockton

STOCKTON, California. — “Ese señor me metió a un cuarto y luego me dijo que me tenía que quitar casi toda la ropa“. Así relató a Univision una mujer el comienzo de una consulta que tuvo con Juan Barrera Belmontez, un sobador de Stockton que es acusado por la policía de agresiones sexuales contra múltiples mujeres.