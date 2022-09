El nuevo Lavender Courtyard de Sacramento promete viviendas seguras y cómodas para adultos mayores LGBTQ

El dinero no era el único obstáculo. No es raro que los vecinos se opongan a los nuevos desarrollos por varias razones, y Lavender Courtyard no fue la excepción. Jiménez dice que es casi imposible determinar si alguna resistencia local se debió a viviendas asequibles o un sesgo anti-LGBTQ, pero en última instancia, esa oposición no importó porque el Concejo Municipal de Sacramento apoyó completamente el proyecto.