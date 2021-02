“He visto gente comiendo dentro”: Restaurantes ya atienden a clientes dentro incumpliendo la guía del estado.

SACRAMENTO, CALIFORNIA.- "Necesitamos sobrevivir" es la respuesta de algunos dueños de restaurantes ante la pregunta del por qué atienden a clientes dentro de sus instalaciones cuando aún no tienen la autorización para hacerlo. A casi un año, la pandemia ha barrido con su economía, sin embargo la controversia surge cuando se pone en la balanza la salud y la economía.

“Si, he visto a gente comiendo dentro” dijo a Univision 19 . Ella dice que pidió comida para llevar pero dentro vio mesas y gente comiendo "Le pregunté al dueño si ya les permitían y me dijo que si, que solo siguen el distanciamiento, de hecho estaba una pareja comiendo dentro" explicó Martínez.

Aunque la orden de quedarse en casa se levantó hace semanas, la región se mantiene en color morado. Si embargo, actualmente no todos los negocios siguen esta guía, pintando una acuarela de colores donde por ejemplo en un restaraunte se puede comer perfectamente dentro de sus instalaciones y en otro tener todas las protecciones necesarias afuera del lugar.

"La verdad si se me hizo medio confuso" la confusión de Betty tiene que ver con el hecho que muchos negocios ya están abiertos para atender clientes dentro y otros no, ella como clienta no sabe si quedarse a comer o seguir pidiendo comida para llevar.