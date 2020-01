Familia hispana denuncia ataque a su hijo en una escuela de Sacramento

“Me quedé inconsciente , y no recuerdo nada de los próximos seis o siete minutos, hasta que llegó la ambulancia”, declaró el joven de 15 años a Noticias 19. El adolescente, así como su madre, pidió que no se revele su nombre o su cara.

“Sacó un cuchillo y dijo que me iba matar” , dijo el joven. “Ahí es cuando los demás ayudaron a separarlos”.

“Para uno, los hijos son todo”, ella declara. “Muchas familias no dicen nada por miedo, pero no nos vamos a quedar callados. No podemos dejar que esto continúe”.