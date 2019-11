Familia de Williams busca a joven que desapareció después de asistir a una fiesta

CONDADO COLUSA, California. — El Alguacil del condado Colusa está buscando un joven que fue reportado desaparecido después de no regresar de una fiesta en el área de Williams el último fin de semana de octubre.

José Canchola, de 18 años, no se ha visto desde alrededor de las 12:30 a.m. del 27 de octubre, cuando había salido a pie desde una casa en la cuadra 6000 de la calle Myers hacia una fiesta.

El padre de Canchola, quien decidió no revelar su identidad, dijo que ocurrió algo extraño algunas horas después de la última vez que habló con su hijo.

"Una amiga de él me trajo su teléfono, lo cual se me hizo raro porque él nunca lo deja", dijo el padre a Noticias 19. "Le pregunté '¿por qué nada más el teléfono?', y ella me contestó que él (José) había corrido del auto".