Estos son los desfiles y eventos del Día de los Veteranos en el norte de California

Elk Grove Desfile del Día de los Veteranos. Comienza en la calle Elk Grove-Florin y termina en el parque Regional. La ceremonia será a las 10:00 a.m. y el desfile comienza a las 11:00 a.m.

Fairfield Desfile del Día de los Veteranos y conmemoración, en la calle Texas, en el centro de la ciudad. La ceremonia comienza a las 11:00 a.m., con el desfile a las 12:30 p.m.

Jackson Desfile del Día de los Veteranos. Será en el centro de la ciudad, a las 10:00 a.m.

Marysville Desfile del Día de los Veteranos. Será en las calles D y 7, comenzando a las 11:00 a.m.

Modesto Desfile del Día de los Veteranos. Será en las calles 10 y O, en el centro de la ciudad, a las 10:00 a.m.

Oakdale Desfile del Día de los Veteranos y ceremonia en el parque William A. Fish a las 10:00 a.m.

Sacramento

Desfile del Día de los Veteranos y una feria de recursos. Será en la calle Capitol Mall, entre las calles 3 y 9. La feria de recursos comienza a las 9:00 a.m., con la ceremonia a las 10:00 a.m., y el desfile a las 11:00 a.m.