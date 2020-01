Esto es lo que debes hacer para desechar tu árbol de Navidad de la manera correcta

El último día que la ciudad ofrece el servicio de juntar las ojas y árboles es el 26 de enero . Los residentes pueden visitar la página web www.sacrecycle.org o llamar al 3-1-1 para saber qué día le corresponde. Los árboles en la calle no pueden bloquear entradas, carriles de bicicleta, o los drenajes de agua.

Sacramento Recycling and Transfer Station 8491 Fruitridge Road 8 a.m. a 5 p.m. Recibe árboles hasta el 4 de enero

SMUD - Corporation Yard 6100 Folsom Blvd. 8 a.m. a 3:30 p.m. Recibe árboles hasta el 4 de enero

North Area Recovery Station 4450 Roseville Road 8 am to 6 pm Recibe árboles solo el 4 y 5 de enero

Kiefer Landfill 12701 Kiefer Blvd. 8:30 am to 4:30 pm Recibe árboles solo el 4 y 5 de enero

Elder Creek Recovery and Transfer

8642 Elder Creek Road

8 am to 3 pm

Recibe árboles solo el 4 de enero