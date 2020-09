"Esta vez la libré pero la otra no se": paciente de coronavirus teme volver al trabajo donde podrían haber mas contagios.

SACRAMENTO, California.- “María” a quien llamaremos asi para ocultar su identidad trabaja en una empacadora de Modesto, ella se contagió de Coronavirus, no recibió ningún tipo de ayuda y cuestiona que en su trabajo, sus jefes no informaron sobre los casos positivos. “Tengo miedo porque esta vez la libré pero otra no se” confesó a Univsion y agregó "me precoupa que más gente salga contagiada, yo tengo más familia trabajando en ese lugar, no es fácil, ya voy a regresar a trabajar y vuelvo al mismo peligro" confesó.