Trabajadora del campo volverá a vivir a México cuando se recupere del Coronavirus.

SACRAMENTO , California.-Desde su cama y con síntomas como falta de gusto y dolor en el cuerpo, Magdalena Salazar concede una entrevista por video llamada a Univision 19. Ella dio positivo al Coronavirus el 15 de Junio y hasta la fecha, más de un mes después, aún no se recupera por completo. "Es una pesadilla, yo no creía en esto".

Varias semanas en cuarentena le ayudaron a pensar sobre su futuro y llegó a la conclusión que lo mejor para ella es regresar a su natal Cuernavaca, Morelos, México, donde se encuentra su madre de 71 años y quien también ha contraido el virus. "Siempre que hablo con ella me dice ya vente hija, lo que más me dolió cuando salí positiva fue pensar que ya no iba a ver a mi mamá ". lamenta.



Por eso, cuando se recupere del coronavirus, Magdalena asegura que regresará con su familia, después de once años sin verlos. "Dicen que va a a venir lo peor, entonces, no quiero esperar a que después ya no me pueda ir. reflexiona.