"Me siento frustrado porque solo estoy en mi cuarto” Adolescente habría llevado el coronavirus de su escuela a la casa.

Su madre quien también guarda cuarentena, cree que su hijo se habría contagiado en la escuela donde estudia ubicada en Elk Grove. "Me dijo tengo tos, siguió al segundo dia y al tercer dia la maestra le dijo que saliera porque ya no podia contenerse" dijo Lizbeth Mastache.

Pero estos esfuerzos para lizbeth aun no son suficientes "No, nunca le hicieron una prueba ni la temperatura les toman dijo Mastache". Cuestionamos al distrito escolar de Elk Grove al respecto y su portavoz explicó: "No estamos haciendo pruebas solo hacemos cuando tenemos información sobre exposición dijo Xanthi Soriano, dijo la portavoz.

Ahora toda la familia se encuentra en cuarentena, la más pequeña de la familia tambien dio positvo y sus padres esperan los resultados de las pruebas aunque ya están vacundos. Dicen que aunque han dejado de trabajar estan siendo apoyados por el programa llamado Cosecha sana destinado a trabajadores del campo que necesitan ayuda para su cuarentena.

Esta madre me dice que le da la impresión que en las escuelas se están relajando las medidas, ¿Es cierto esto?

"No, no es algo que estemos haciendo" dijo Soriano, "nosotros queremos que todos sigan con las medidas que sigan usando las mascarillas.

Univision 19 también con el el distrito escolar de sacramento para conocer sus medidas y me explicaron:

“Cada sitio escolar tiene pruebas en el campus, disponibles durante los eventos de pruebas de rutina, Si bien identificamos casos individuales, no hemos visto casos de propagación en nuestros campus. Nuestros campus son seguros”