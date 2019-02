California podría ofrecer cobertura a muchas más personas, aunque por un precio

El informe refleja la respuesta de California al retroceso que hizo la administración Trump en relación con la Ley de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) y analiza cómo ofrecer subsidios más generosos a los usuarios para pagar por el costoso seguro de salud, además de subsidios para las compañías aseguradoras y multas estatales a los residentes que no mantengan su cobertura médica.

Las autoridades de Covered California se negaron a hacer comentarios sobre la versión preliminar del documento examinado por The USC Center for Health Journalism Collaborative .

“Había llegado al punto en que mi prima mensual era más cara que tener cobertura a través del empleador de mi esposo”, dijo Green, “aunque el empleador de mi esposo no pagaba ninguna parte del costo”.

DOS CORRIENTES DE PENSAMIENTO

Surgieron varias opciones de políticas de cobertura a partir del informe. Estas combinan la cantidad de dinero dedicado a reducir las primas para los usuarios y los subsidios de cofinanciación de costos para proteger a las compañías aseguradoras que se enfrentan a facturas elevadas de los pacientes de alto riesgo. El plan también se plantea si el dinero recaudado a través de la imposición de una nueva multa estatal para aquellas personas que no obtienen un seguro de salud podría destinarse a reducir el costo de los subsidios más generosos.

“Los subsidios conforme a la Ley ACA no se ajustan al costo de vida, y en muchas partes del estado la gente no dispone de dinero adicional en su presupuesto para pagar por el cuidado de la salud”, señaló Lucía.

LOS ESCÉPTICOS CUESTIONAN LA ESTRATEGIA

El lento avance de California hacia la cobertura universal no está libre de escépticos.

Sin embargo, ninguna de las políticas descritas en el informe preliminar de Covered California está orientada a los adultos no ciudadanos, que se calculan entre un millón y un millón y medio de personas, que forman parte de las personas sin cobertura del estado. Si bien cualquiera puede comprar un seguro de salud, los adultos indocumentados en California no reciben actualmente ningún subsidio ni acceso a programas para personas de bajos ingresos.

