Alguacil de Sacramento pide ayuda en el caso del asesinato de un padre y su hijo en 2007

Detectives aún no resuelven el caso del asesinato de Michael Crisp, de 48 años, y su hijo Aaron Michael Crisp, de 15 años, la noche del 31 de octubre de 2007. Ambos fueron baleados en su casa en la cuadra 6700 de Bismarck Drive en el vecindario North Highlands, y el Alguacil pide la ayuda del público para encontrar nuevas pistas.

Oficiales del Alguacil dicen que el padre y su hijo eran los únicos residentes de la casa. Una mujer había llamado para reportar que encontró muertos a su ex esposo y su hijo adentro de la casa alrededor de las 9:20 p.m. En la investigación principal, oficiales no sabían la causa de muerte y no encontraron ningún arma en la residencia.