Wanda Vázquez y Jennifer González impulsan legislación para aportar a la seguridad nacional

La gobernadora y la comisionada residente expresaron su respaldo por otras medidas que trabaja el Congreso que la comisionada respalda o es coautora como: H.R. 6482 Protecting Our Pharmaceutical Supply Chain from China Act of 2020 para mantener una lista de los países de origen de todos los medicamentos mercadeados en los Estados Unidos y prohibir el uso de fondos federales para comprar las drogas manufacturadas en China; H.R. 6708 Securing America's Medicine Cabinet Act of 2020, para apoyar el programa de manufactura de tecnología avanzada de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).