Una bacteria mortal mató decenas de personas en Puerto Rico y los funcionarios de salud no la detectaron

La ausencia de vigilancia activa y buenas pruebas de diagnóstico es problemática porque la investigación médica muestra que los animales infectados que portan la bacteria "pueden continuar excretándola en el medio ambiente de manera continua y esporádica durante varios años", según un artículo publicado por el “Journal of the American Veterinary Medical Association”.

Para Christian Ely Romero Ramos, estos esfuerzos no se materializaron lo suficientemente rápido para evitar la muerte de su hermano, Romsy Ramel Romero Ramos. "No estábamos preparados y, como he aprendido sobre la leptospirosis y cómo se puede tratar con antibióticos ...", dijo. "Lo que entiendo es que el Departamento de Salud no tenía una política pública de prevención que podría haber salvado vidas".

"Es importante que las personas con familiares que aparentemente murieron de leptospirosis indaguen e investiguen que se trató de leptospirosis y no de otra enfermedad para que puedan averiguar cuáles son los riesgos para que no vuelva a suceder", dijo Deseda.

La base de datos de mortalidad de Puerto Rico incluyó a la leptospirosis como la principal causa de muerte para 18 personas después del huracán, en 2017. Pero, el Departamento de Salud dijo que la agencia cuenta oficialmente solo 14 personas — nueve confirmadas y cinco clasificadas como probables — porque las otras cuatro supuestamente no fueron confirmadas oficialmente con pruebas diagnósticas. El Departamento de Salud no proporcionó los datos para 2018 después de repetidas solicitudes.

Los médicos explicaron que muchas otras complicaciones y enfermedades pudieron haber causado estas muertes, pero la leptospirosis no se puede descartar si no se realizan pruebas de laboratorio especializadas.

La condición de Carmen no mejoró. Perdió el apetito, sintió náuseas y su piel se tornó amarilla. Lo que Muñoz no sabía es que el caso de su madre era delicado y tenía el síndrome de Weil, una forma grave de la infección bacteriana causada por la leptospira.

Días después, Vázquez Díaz regresó a la sala de emergencias en el Doctors' Hospital en Manatí, quejándose de dolor en la cintura y debilidad. No podía caminar derecha. Los resultados de laboratorio que el médico de familia ordenó en un laboratorio local dieron positivo para la leptospirosis. El hospital no consideró los resultados de laboratorio e hizo sus propias pruebas.

Meses después de que su hija sufriera tanto dolor, Brenda Díaz se preguntó por qué no había un protocolo estándar en la comunidad médica de la isla para detectar enfermedades comunes después de una catástrofe de este tipo y por qué los funcionarios de salud del gobierno no han hecho más para cambiar esto.

Lemuel Martínez Bonilla, médico y especialista en enfermedades infecciosas en el Doctors’ Center Hospital en Manatí, dijo que ninguna prueba de diagnóstico es superior a otra. "Cada prueba tiene su función, sus fortalezas y debilidades", dijo Martínez Bonilla. "Si no puede entender esto, no puedes interpretar los resultados".

PCR, la prueba para la cual los CDC están capacitando al personal del Departamento de Salud para que la realicen y para la cual les están proporcionando el equipo necesario, permite un diagnóstico rápido y directo basado en el ADN real de leptospira en sangre, orina o líquido de la espina dorsal. Esta prueba, sin embargo, ha demostrado ser sensible y específica y funciona mejor en las primeras etapas de la infección. Una prueba de PCR negativa no descarta la leptospirosis, según los CDC.

“El huracán me abrió los ojos. Los médicos estamos completamente solos ", dijo un médico privado que pidió permanecer en el anonimato. "El Departamento de Salud reacciona, no previene".

"El propósito es que un paciente vaya al médico y haya un nivel de conciencia entre los médicos para hacer el diagnóstico, porque realmente es un diagnóstico clínico", dijo Haake. "Y no va a suceder, si no están pensando en eso".

"Si no hay monitoreo, no hay datos ni brotes, y si no hay brotes, no hay nada que investigar, ¿por qué vamos a investigar algo que no existe? Eso es lo que el gobierno va a decir”, dijo Rullán, al describir la actitud de los funcionarios de Salud hacia la enfermedad. "Necesitamos educar, pero no podemos permitir que quienes se supone que nos protejan se salgan con la suya y continúen con esta conspiración silenciosa".